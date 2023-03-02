Финская лыжница потеряла сознание на финише эстафеты на чемпионате мира

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Лыжница из Финляндии Эвелиина Пииппо потеряла сознание на финише эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает издание Ilta-Sanomat.

24-летняя спортсменка пробегала дистанцию третьей. Пииппо упала во время передачи эстафеты, после чего трижды пыталась подняться, но не сумела.

Лыжнице потребовалась помощь медицинского персонала.

Сборная Финляндии по итогам забега заняла четвертое место.

Чемпионат по лыжным видам спорта проходит в городе Планица в Словении. Соревнования завершатся 5 марта. В турнире не принимают участие отстраненные российские лыжники.

В начале января норвежский спортсмен Йоханнес Клебо установил новый рекорд по победам подряд на одном Тур де Ски. Лыжнику удалось превзойти достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

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