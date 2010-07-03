СКА сократил отставание в серии со "Спартаком" в плей-офф КХЛ

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

СКА одержал уверенную победу над "Спартаком" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей дублем отметился Никита Гусев, по шайбе забросили Владислав Гавриков, Александр Барабанов и Ярно Коскиранта. У "Спартака" отличились Артем Федоров и Антон Злобин.

СКА – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина, однако клуб преподнес неприятный сюрприз своим болельщикам, дважды уступив московской команде – 0:2 и 2:3.

Победа в третьем матче позволила петербургской команде сократить отставание от "Спартака. Счет в серии – 2:1 в пользу "красно-белых".

Ранее сообщалось, что во время третьего матча болельщики "Спартака" устроили драку на фанатской трибуне. Потасовку удалось предотвратить службе безопасности стадиона и сотрудникам правоохранительных органов.