СКА сократил отставание в серии со "Спартаком" в плей-офф КХЛ

СКА одержал уверенную победу над "Спартаком" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу петербургского клуба.
В составе победителей дублем отметился Никита Гусев, по шайбе забросили Владислав Гавриков, Александр Барабанов и Ярно Коскиранта. У "Спартака" отличились Артем Федоров и Антон Злобин.
СКА – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина, однако клуб преподнес неприятный сюрприз своим болельщикам, дважды уступив московской команде – 0:2 и 2:3.
Победа в третьем матче позволила петербургской команде сократить отставание от "Спартака. Счет в серии – 2:1 в пользу "красно-белых".
Ранее сообщалось, что во время третьего матча болельщики "Спартака" устроили драку на фанатской трибуне. Потасовку удалось предотвратить службе безопасности стадиона и сотрудникам правоохранительных органов.
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