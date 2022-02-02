Сборная России по футболу проведет стыковые матчи за выход на ЧМ на стадионе "Динамо"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по футболу проведет мартовские стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года на столичном стадионе "Динамо". Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"24 марта сборная России примет на стадионе "Динамо" сборную Польши", – говорится в сообщении.

Если российские футболисты одержат верх над поляками, то 29 марта им предстоит встретиться с победителями противостояния между сборными Швеции и Чехии.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу стартует в Лиге наций 2 июня 2022 года матчем со сборной Албании. Российская команда сыграет в группе 2-го дивизиона В также с командами Исландии и Израиля.

