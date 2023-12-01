Экс-чемпион UFC Макгрегор в четвертый раз стал отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о рождении четвертого ребенка. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Еще один здоровый мальчик появился в мире. Ди, ты мой герой", – поделился спортсмен.

Боец растит детей вместе с возлюбленной Ди Девлин. Помимо новорожденного ребенка, они воспитывают шестилетнего Джека, четырехлетнюю Кройю и двухлетнего Риана.

В 2020 году Макгрегор сделал предложение матери своих детей, и она согласилась стать его женой. Однако свадьбу пара пока не сыграла.

В прошлом году правоохранители задержали Макгрегора в Дублине за опасное вождение. По данным СМИ, боец находился за рулем своего автомобиля марки Bentley стоимостью 170 тысяч фунтов. Впоследствии спортсмен был отпущен из отделения полиции под залог.