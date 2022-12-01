16:54Спорт
Шесть футболистов "Зенита" и "Спартака" дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Три футболиста московского "Спартака" и три футболиста санкт-петербургского "Зенита" дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России за участие в драке во время игры между командами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца.
"За участие в массовой драке принято решение дисквалифицировать футболистов "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков "Спартака" Соболева, Селихова и Николсона – на шесть матчей Кубка России каждого", – заявил он.
Матч Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" состоялся 27 ноября. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в связи с чем арбитр назначил серию пенальти. Прямо перед ней футболисты устроили массовую драку.
Дерущихся не могли разнять несколько минут, а судье пришлось показать шесть красных карточек.
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