Шесть футболистов "Зенита" и "Спартака" дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Три футболиста московского "Спартака" и три футболиста санкт-петербургского "Зенита" дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России за участие в драке во время игры между командами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца.

"За участие в массовой драке принято решение дисквалифицировать футболистов "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков "Спартака" Соболева, Селихова и Николсона – на шесть матчей Кубка России каждого", – заявил он.

Матч Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" состоялся 27 ноября. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в связи с чем арбитр назначил серию пенальти. Прямо перед ней футболисты устроили массовую драку.

Дерущихся не могли разнять несколько минут, а судье пришлось показать шесть красных карточек.

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