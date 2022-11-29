Матч звезд Кубка России по футболу пройдет в Москве 3 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Матч звезд группового этапа "Фонбет" – Кубка России по футболу пройдет в Москве 3 декабря, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате "5х5". Команды будут состоять из Квинси Промеса ("Спартак"), Алексея Сутормина ("Зенит"), Алексея Гасилина ("Амкал"), Сергея Пиняева ("Крылья Советов") и других игроков, в том числе из любительских клубов и команд Медиалиги.

Спортсмены пройдут испытания на силу и точность ударов, на ловкость приема мяча после выстрела спортивного снаряда из пушки. Вратари и игроки будут меняться ролями.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу состоится в Москве на стадионе "Лужники" 11 июня. Соревнования организовали в новом формате.

Кубок России состоит из двух стадий: первая – с августа по декабрь 2022 года (делится на "путь РПЛ" и "путь регионов"), вторая (плей-офф) стартует в феврале 2023 года.

Кроме того, теперь на этих турнирах будет применяться система Double elimination, что означает вылет после двух проигрышей.

В плей-офф Кубка России по "пути Российской Премьер-лиги" вышли московские "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА, "Краснодар", "Ростов", екатеринбургский "Урал" и самарские "Крылья Советов".

В "пути регионов" в плей-офф будут играть петербургские "Зенит" и "Звезда", "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московское "Торпедо", "Уфа", тольяттинский "Акрон" и ульяновская "Волга".

Жеребьевка предстоящих матчей состоится 3 декабря. В финале Кубка России сыграют победители плей-офф "пути РПЛ" и "пути регионов".

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