Финал Кубка России по футболу пройдет на стадионе "Лужники"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Финал Кубка России по футболу состоится в Москве на стадионе "Лужники". Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Игра запланирована на июнь 2023 года.

Уточняется, что в этот раз данные соревнования организовали в новом формате. Кубок России состоит из двух стадий: первая – с августа по декабрь 2022 года (делится на "путь РПЛ" и "путь регионов"), вторая (плей-офф) стартует в феврале 2023 года.

Кроме того, теперь на этих турнирах будет применяться система Double elimination, что означает вылет после двух проигрышей.

Ранее российская сборная по футболу в 13-й раз стала победителем Кубка легенд имени Константина Еременко. Россиянам удалось обыграть команду Турции. Встреча завершилась со счетом 9:4.

Игра состоялась на стадионе "Мегаспорт" в Москве. За российскую команду сразились Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Павел Погребняк и другие известные игроки.

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