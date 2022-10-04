Глава МОК рассказал об условии, при котором россияне смогут выступить на соревнованиях

Россияне смогут выступить на Олимпиаде и других международных соревнованиях, но только публично отказавшись от поддержки спецоперации. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

Речь Баха уже вызвала оживленную дискуссию. Так, например, фигурист Евгений Плющенко прокомментировал, что в стране есть немало желающих выступить в нейтральном статусе. Что по этому поводу говорят спортсмены и олимпийские чемпионы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.