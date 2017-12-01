Россия проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне – Путин

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Россия проведет чемпионат мира по футболу в 2018 году на самом высоком уровне, заявил Владимир Путин на церемонии финальной жеребьевки в Москве.

"Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол", – цитирует президента РФ корреспондент портала Москва 24.

Путин выразил надежду, что болельщики, которые приедут в Россию, получат незабываемые впечатления. "Они не только воочию увидят игру лидеров мирового футбола, но и познакомятся с российской культурой, с нашей историей, уникальной природой России и смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость", – сказал российский лидер.

Он также отметил, что у болельщиков будет возможность побывать сразу в нескольких регионах РФ, поскольку игры турнира состоятся в 11 городах.

"То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию, а поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям", – добавил Путин.

О том, что Путин может принять участие в жеребьевке ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка к чемпионату идет полным ходом, а жеребьевка является важным событием в этом мероприятии, которое, по словам Пескова, обещает быть великолепным.

Жеребьевка проходит в Государственном Кремлевском дворце. На мероприятии представлен кубок чемпионата мира.

Ранее на Кольцевой линии столичного метро пустили брендированный поезд. Его дизайн посвящен истории чемпионатов мира по футболу. Также к чемпионату на территории "Лужников" появится ландшафтная подсветка.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".

О шансах сборной России на турнире рассказал футбольный тренер и эксперт Борис Игнатьев. Подробности – в материале портала Москва 24.