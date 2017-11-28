Особый "футбольный" поезд запустили на Кольцевой линии метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Еще один брендированный поезд запустили на Кольцевой линии столичного метро. Его дизайн посвящен истории чемпионатов мира по футболу.
"Футбольный поезд будет перевозить пассажиров на Кольцевой линии в течение восьми месяцев – до окончания чемпионата мира", – сообщил Агентству "Москва" начальник метрополитена Виктор Козловский. Ожидается, что за этот период поезд перевезет свыше 3,5 миллиона пассажиров, добавил он. Козловский также отметил активные темпы подготовки к ЧМ-2018. По словам главы столичной подземки, задача метро состоит в том, чтобы "обеспечить всех болельщиков, участников турнира и туристов удобным и доступным транспортом".
Отмечается, что состав, посвященный истории чемпионатов мира по футболу, стал уже 25-м брендированным поездом, который курсирует в московском метро. В его оформлении представлена символика будущего чемпионата, включая изображение официального талисмана турнира – волка Забиваки, которого можно увидеть на дверях состава. Внутри вагоны поезда украшены архивными фотографиями с подписями, которые рассказывают об основных этапах истории чемпионатов мира по футболу начиная с 1930-х годов.
Ранее сообщалось, что 30 ноября на Кольцевой линии метро начнет курсировать тематический поезд "Год экологии", посвященный особо охраняемых природным территориям России. Там будут представлены 10 природно-климатических зон страны: снимки уникальных мест и редких животных. Каждый объект живой природы снабжен QR-кодом с отсылкой к материалам энциклопедии Planetpics.
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