Поезд "Год экологии" запустят в конце ноября в московском метро

Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко

На Кольцевой линии московского метро 30 ноября запустят тематический поезд-энциклопедию об особо охраняемых природных территориях России. Запуск состава приурочен к Году экологии. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"В эко-поезде будут представлены 10 природно-климатических зон России: арктика и тундра, тайга и степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы, озера и пустыни. Пассажиры метро и гости столицы увидят не только фотографии конкретных локаций, но и снимки редких обитателей", − говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый объект живой природы будет иметь QR-код, ведущий на расширенные материалы энциклопедии Planetpics.

Пассажиры также смогут скачать бесплатное приложение "Заповедные жемчужины России", в котором представлена полная коллекция документальных фильмов о заповедниках и национальных парках страны в формате 360 градусов.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустили тематический поезд "Россия, устремленная в будущее". Состав курсирует по Кольцевой линии и приглашает пассажиров на одноименную выставку в Манеже. Экспозиция посвящена будущему страны и ее жителей.

По словам первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, этот состав стал уже 24 тематическим поездом в столичной подземке, причем у пассажиров такие составы пользуются особой популярностью.