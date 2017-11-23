Путин может принять участие в церемонии жеребьевки ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в Москве 1 декабря.

"Мы не исключаем такой возможности и надеемся, что у президента будет время это сделать", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что подготовка к чемпионату идет полным ходом, а жеребьевка является важным событием в этом мероприятии, которое, по словам Пескова, обещает быть великолепным.

Жеребьевку проведут в Государственном Кремлевском дворце. Кубок чемпионата мира будет представлен во время жеребьевки финального раунда состязания.

Ранее стало известно, что к чемпионату на территории олимпийского комплекса "Лужники" появится ландшафтная подсветка.

Матчи ЧМ-2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Соревнования начнутся 14 июня и продлятся до 15 июля. В конце октября уже началась регистрация на получение паспорта болельщика.

