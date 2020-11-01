"Динамо" обыграло "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

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Московское "Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 2:1. Хозяева заканчивали матч вдесятером, после удаления двух игроков.

Динамовец Даниил Лесовой открыл счет на 8-й минуте, во втором тайме ударом с пенальти счет сравнял Герман Онугха (64).

В компенсированное время матча судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Тамбова", который реализовал Николай Комличенко.

"Динамо" набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА обыграл волгоградский "Ротор" (1:0) и стал единоличным лидером турнира. В активе ЦСКА 28 очков – на один бал больше, чем у "Зенита", обыгравшего ранее "Химки" (2:0). На третью строчку опустился "Спартак", уступивший "Ростову".