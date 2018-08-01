ЦСКА отказался от контракта с Абелем Эрнандесом – СМИ

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Российский клуб ЦСКА отказался от контракта с нападающий футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Англии Hull City Абелем Эрнандесом.

По данным портала Urugol.com, спортсмен не прошел медицинский осмотр. Обследование выявило у 27-летнего футболиста проблемы с ахилловым сухожилием. Ранее сообщалось, что Hull City и ЦСКА достигли договоренности о трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что столичный "Локомотив" заключил четырехлетний контракт с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хеведесом. Во вторник, 31 августа, спортсмен успешно прошел медосмотр в Риме. Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили, так что в ближайшее время Хеведес присоединится к "Локомотиву".