Московский "Локомотив" заключил четырехлетний контракт с Бенедиктом Хеведесом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил четырехлетний контракт с чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хеведесом. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.
В сообщении отмечается, что 31 августа Бенедикт успешно прошел медосмотр в Риме в одной из ведущих европейских клиник "Вилла Стюарт". Никаких проблем со здоровьем итальянские специалисты не выявили, так что в ближайшее время Хеведес присоединится к "Локомотиву".
За сборную Германии Хеведес дебютировал в мае 2011 года. Всего за национальную команду спортсмен провел 44 матча.
Весной 2018 года столичный "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом страны по футболу. Железнодорожники на своем поле одолели питерский "Зенит" и обеспечили себе досрочную победу в турнире.
Долгожданный триумф игроки отметили вместе с болельщиками. На клубном автобусе футболисты проехали по площади перед домашним стадионом в Черкизове. Фанаты приветствовали героев песнями, файерами и кричалками. Некоторые забрались на стоящий около арены паровоз – талисман клуба.
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