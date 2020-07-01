Роспотребнадзор не согласовал проведение матча РПЛ "Оренбург" – "Урал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение 25-го тура чемпионата РФ по футболу между РПЛ "Оренбург" и екатеринбургским "Уралом", передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как отмечается, матч, запланированный на среду, не будет проведен.

"Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день у десяти представителей "Оренбурга" подтвержден коронавирус. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда следует всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование, говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.

Министр спорт РФ Олег Матыцин сообщил, что футбольные болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках. Он отметил, что обеспечение безопасности спортсменов, тренеров и болельщиков является исключительно важной задачей.

Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).