Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии на чемпионате мира в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Сборная России по хоккею одержала убедительную победу над командой Белоруссии в заключительной игре группового этапа мирового первенства в Риге.

Матч завершился с разгромным счетом в пользу россиян – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). В первом периоде заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10) и Михаил Григоренко (11). На 53-й минуте встречи итоговый счет установил Дмитрий Воронков.

По итогам встречи сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Канады.

Канадцы, в свою очередь, в заключительном матче на групповом этапе проиграли по буллитам команде Финляндии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финнов. В основное время шайбы забросили канадцы Брендон Пирри (2-я минута) и Макс Комтуа (29-я минута). У финнов отличился Артту Руотсалайнен, ставший автором победного броска в серии буллитов.