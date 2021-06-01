Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии на чемпионате мира в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Сборная России по хоккею одержала убедительную победу над командой Белоруссии в заключительной игре группового этапа мирового первенства в Риге.
Матч завершился с разгромным счетом в пользу россиян – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). В первом периоде заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10) и Михаил Григоренко (11). На 53-й минуте встречи итоговый счет установил Дмитрий Воронков.
По итогам встречи сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 очков. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Канады.
Канадцы, в свою очередь, в заключительном матче на групповом этапе проиграли по буллитам команде Финляндии. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу финнов. В основное время шайбы забросили канадцы Брендон Пирри (2-я минута) и Макс Комтуа (29-я минута). У финнов отличился Артту Руотсалайнен, ставший автором победного броска в серии буллитов.
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