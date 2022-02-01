Сборная России сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сборная России по футзалу сыграет с национальной командой Украины в полуфинале чемпионата Европы.

В четвертьфинале первенства российский коллектив обыграл сборную Грузии со счетом 3:1. Голами отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала (на его счету дубль).

Украинская сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы после победы над сборной Казахстана. Игра завершилась со счетом 5:3.

Матч российской и украинской команд запланирован на 4 февраля. Во втором полуфинале сыграет сборная Португалии, а также победитель матча Испания – Словакия.

В январе стартовал первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Он продлится до 8 февраля.

