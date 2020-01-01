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Москва 24

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Спорт

01:33

Определился соперник России в четвертьфинале МЧМ по хоккею

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по хоккею встретится с Швейцарией в 1/4 финала молодежного чемпионата мира в Чехии. Игра пройдет 2 января в Тршинеце в 19:30 мск.

Российская команда ранее обыграла сборную Германии со счетом 6:1. Канады заняла первое место в группе B, набрав 9 очков. Второй стала команда США (8), третьей – Россия (6), четвертой – Чехия (4).

В группе A Швейцария оказалась сильнее Финляндии (5:2). В турнирной таблице первой стала сборная Швеции (11), Швейцария – вторая (9), третья – Финляндия (7), четвертая – Словакия (3).

В 1/4 финала встретятся Швеция и Чехия, США и Финляндия, Канада и Словакия. Казахстан и Германия заняли последние места в группах. Они сыграют за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Пока на турнире российская команда одержала две победы и два поражения. Помимо Германии сборная разгромила Канаду (6:0). При этом команда Валерия Брагина проиграла США (1:3) и Чехии (3:4).

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