ПФР объяснил случаи отказа в назначении страховой пенсии по старости

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Случаи отказа в назначении страховой пенсии по старости прокомментировали в Пенсионном фонде России. Для получения страховой пенсии по старости гражданину необходим минимальный трудовой стаж и пенсионные баллы, сообщили в пресс-службе ПФР.

"Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин – 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. "Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия", – пояснили в Пенсионном фонде. Также отмечается, что случаи отказа бывают, но достаточно редко. Как напомнили в ПФР, социальная пенсия может быть назначена женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет.

При этом в 2018 году для назначения страховой пенсии по старости требуется девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. Однако, например, к 2024 году будущим пенсионерам необходимо будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, отметили в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, действующие в 2014–2019 годах, сохраняются на период до 2020 года включительно. Для основной категории плательщиков размер тарифа будет равен в совокупности 30 процентам