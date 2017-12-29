Путин подписал закон о тарифах взносов на обязательное пенсионное страхование

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Владимир Путин подписал закон, согласно которому тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, действующие в 2014–2019 годах, сохраняются на период до 2020 года включительно. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По закону, который подписал глава государства, для основной категории плательщиков размер тарифа будет равен в совокупности 30 процентам.
Уточняется, что тариф взноса в Фонд социального страхования (ФСС) установлен в размере 2,9 процента, взнос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования составляет 5,1 процента, а в ПФР – 22 процента в пределах установленной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также в размере 10 процентов сверх этой величины.
При этом в 2010 году тарифы страховых взносов равнялись 26 процентам, а в 2011 году – 34 процентам.
20 декабря Путин также подписал закон, продлевающий до 2020 года заморозку накопительной части пенсии. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации. Согласно закону, отчисления в накопительную часть пенсии, равные шести процентам от зарплаты, с 2014 года направляют в страховую часть. Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.
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