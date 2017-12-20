Путин продлил до 2020 года заморозку накопительной части пенсии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2020 года заморозку накопительной части пенсии. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что этот закон начнет действовать с 1 января 2018 года. Ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации.
Отчисления в накопительную часть пенсии, равные шести процентам от зарплаты, с 2014 года направляют в страховую часть. Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее россияне могли сами выбрать: направить ли эти средства на формирование собственных пенсионных накоплений или же в страховую часть, чтобы в дальнейшем увеличить баллы для расчета своей страховой пенсии.
При этом в 2016 году заморозку накопительной части пенсии было решено продлить до 2019 года.
Ранее Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно законодательному проекту, сроки индексации таких пенсий и фиксированной выплаты к ним переносятся на 1 января 2018 года.
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