Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам

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Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Кроме того, устанавливается единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции.

Таким образом, с 1 января стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на 1,037 и составит 81,49 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии также индексируется на 1,037 – до 4982,9 рубля, передает РИА Новости.

Ранее в ноябре депутаты Госдумы отклонили законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Отрицательно заключение на эту инициативу выдал профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. В ведомстве отметили, что идею не поддерживают также комитет Совфеда по социальной политике, Счетная палата и правительство. Там отметили, что в проекте нет источников финансирования расходов. Инициатором законопроекта выступила партия ЛДПР.