Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам отклонен

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Депутаты Госдумы отклонили законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Отрицательно заключение на эту инициативу выдал профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. В ведомстве отметили, что идею не поддерживают также комитет Совфеда по социальной политике, Счетная палата и правительство. Там отметили, что в проекте нет источников финансирования расходов, передает РИА Новости.

Инициатором законопроекта выступила партия ЛДПР. По мнению авторов, материальное положение пенсионеров ухудшилось из-за отмены индексации, также резко сократилось число работающих на пенсии граждан.

В ЛДПР считают, что проблемы страны не должны отражаться на пожилых людях, поэтому необходимо вернуться к порядку индексации. действующему до начала 2016 года. Для этого потребуется примерно 10,3 миллиарда рублей, говорится в законопроекте.

Ранее экс-министр финансов Алексей Кудрин объяснил свое высказывание о нехватке денег на выплаты пенсий. В интервью СМИ он заявил, что дополнительных ресурсов на то, чтобы обеспечить пожилым людям даже скромные пенсии, не осталось.