Более 60 зданий муниципальных учреждений перешли к Москве

Более 60 помещений муниципальных учреждений переходят в собственность столицы. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин. Среди передаваемых зданий детские и молодежные досуговые и физкультурные центры, а также учреждения культуры.

Из документа следует, что деятельность принимаемых учреждений сохраняются без изменений. Их учредителями теперь станут городские органы исполнительной власти.