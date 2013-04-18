Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 17:25

Экономика

Более 60 зданий муниципальных учреждений перешли к Москве

Более 60 помещений муниципальных учреждений переходят в собственность столицы. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин. Среди передаваемых зданий детские и молодежные досуговые и физкультурные центры, а также учреждения культуры.

Из документа следует, что деятельность принимаемых учреждений сохраняются без изменений. Их учредителями теперь станут городские органы исполнительной власти.

