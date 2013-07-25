Форма поиска по сайту

25 июля 2013, 15:33

В Выхино снесут еще одну пятиэтажку

В районе Выхино подготовлена к сносу пятиэтажка, расположенной по адресу: улица Хлобыстова, дом 10.

Дом уже полностью отселен, и его бывшие жильцы получили новые квартиры.

На данный момент в 7 из 9 районов Юго-Восточного округа программа сноса пятиэтажек завершена. Всего в округе осталось демонтировать 6 таких домов: пять в районе Лефортово и еще один в - Выхино.

Снос домов первого периода индустриального домостроения проводится в рамках реализации государственной программы "Жилище".

