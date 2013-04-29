Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2013, 10:26

Происшествия

В Москве мужчина пытался получить кредит по поддельному паспорту

В Москве задержан мужчина, который пытался получить кредит по поддельному паспорту. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник банка, расположенного в одном из домов на Ярославском шоссе. Он рассказал, что к ним обратился неизвестный мужчина с целью получения кредита в размере 120 тысяч рублей.

"В ходе обработки необходимых для оформления документов у сотрудников банка возникли сомнения в их подлинности, после чего они позвонили в полицию", – сообщает пресс-служба столичного главка.

В результате проверки выяснилось, что 36-летний безработный уроженец Республики Мордовия пытался получить кредит по подложному паспорту.

Сайты по теме


следствие задержания кредиты паспорта

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика