Дело по факту ДТП в Щербинке планируют возбудить в конце сентября

По факту ДТП на ж/д переезде в Щербинке проводят проверку

Уголовное дело по факту ДТП на железнодорожном переезде в Щербине могут возбудить в конце сентября. В настоящее время продолжается доследственная проверка.

Пострадавший - Алмаз Березкин - по-прежнему находится в коме, у него сильное сотрясение мозга, перелом ребер и повреждено легкое, сообщает телеканал "Москва 24".

Виновником аварии называют дежурного по переезду Михаила Беспалова. Он вручную открывал и закрывал переезд, а незадолго до инцидента у него возник конфликт с одним из прохожих, который и отвлек внимание от поезда.

Напомним, утром 26 августа на перегоне в Щербинке столкнулись электричка и автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал водитель иномарки – 27-летний мужчина. Кроме того, были повреждены электропоезд, маневровый светофор, нарушен габарит по первому и второму главным путям. После ДТП движение на данном участке было прервано более чем на час.

Отметим, что на переезде в Щербинке каждый год гибнет несколько человек. Местные жители уже много лет просят построить в этом районе эстакаду. После резонансной аварии власти решили ускорить строительство железнодорожного моста – открыть его планируется в следующем году.