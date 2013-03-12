Полиция пообещала труппе Большого театра сообщать о ходе следствия

Столичный главк МВД опубликовал ответ артистам Большого театра. Ранее те заявляли, что не верят в виновность ведущего солиста Павла Дмитриченко, которого обвиняют в организации нападения на худрука Сергея Филина. Коллектив ГАБТ даже собрал подписи в поддержку Дмитриченко.

"Московская полиция с глубоким уважением относится к работе артистов Большого театра, уважает их мнение и заверят, что в полиции также работают профессионалы своего дела, следователи честно делают свою работу", - говорится в сообщении полиции.

Расследование уголовного дела продолжается, и результаты предварительного следствия полицейские обещают довести как до коллектива ГАБТ, так и до широкой общественности.

Напомним, 7 марта Таганский суд удовлетворил ходатайство об аресте ведущего солиста Большого театра Павла Дмитриченко. На заседании суда он заявил, что полностью отрицает свою вину. Однако ранее полиция сообщала о том, что задержанные фигуранты уголовного дела написали явку с повинной.

Подозреваемым в нападении на Сергея Филина предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Солисту Большого театра Павлу Дмитриченко, а также Юрию Заруцкому и Андрею Липатову грозит до 12 лет лишения свободы.

Нападение на Сергея Филина произошло поздно вечером 17 января – неизвестный плеснул кислотой в лицо худруку балета ГАБТ. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Сейчас Филин проходит лечение в Германии.