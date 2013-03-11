Форма поиска по сайту

11 марта 2013, 15:03

Происшествия

Эксперты считают, что смерть Панина не была криминальной

Эксперты назвали причину гибели актера Панина

Эксперты назвали причину гибели Андрея Панина. По их мнению, смерть актера наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи считают, что люди, которые могли быть в квартире Панина, не пытались его убить. Артист получил ранение при падении с высоты собственного роста. Таким образом, основной версией остается некриминальная. Однако следствие продолжается.

Напомним, тело 50-летнего актера обнаружили утром 7 марта в его квартире на Балаклавском проспекте. Предположительно, причиной его смерти стал несчастный случай. Прощание с Андреем Паниным пройдет 12 марта в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида начнется в 11.00.

