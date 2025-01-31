TMZ: модель Кайю Гербер заметили вместе с актером Льюисом Пуллманом

Фото: ТАСС/АР/Richard Shotwell

Модель Кайя Гербер была замечена в компании с актером Льюисом Пуллманом, который снимался в фильмах "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и "Битва полов". Соответствующие снимки разместил таблоид TMZ.

Девушка оказалась в числе гостей, которые были приглашены на день рождение актера. На кадрах видно, как Гербер прижималась к Пуллману и держала его за руку. При этом ни одна из сторон еще не прокомментировала эти снимки.

В начале года модель рассталась с актером Остином Батлером спустя три года отношений. СМИ писали, что родители Гербер – Синди Кроуфорд и Рэнд Гербер – опасались, что их дочь впустую тратит лучшие годы своей жизни на Батлера, так как за все это время он так и не сделал ей предложение.

