Дочь Синди Кроуфорд задала новый модный тренд

Фото: instagram.com/kaiagerber

18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер задала новый тренд на классический образ среди знаменитостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще в марте, находясь в Париже, Гербер сфотографировали на улице в клетчатом пиджаке с двумя пуговицами в сочетании с джинсами свободного кроя на высокой талии. Образ был дополнен водолазкой, классическими ботинками, солнцезащитными очками и сумкой на ремешке.

Похожие наряды затем заметили на 33-летней супермдели Роузи Хантингтон-Уайтли и 39-летней актрисе Джессике Альбе. Девушки сохранили форму, но интерпретировали содержание – модель выбрала светлые тона одежды, а актриса задействовала черный низ и верх цвета хаки.

Кроме того, образ повторила супермодель Кейт Мосс. Ее наряд отличался от версии Гербер деталями, но общий тон также сохранился.

Ранее стало известно, что международный фестиваль G8 в России, собирающий на своей площадке представителей креативных индустрий, перенесли на декабрь 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

