Daily Mail: актер Остин Батлер получил предупреждение от родителей своей девушки

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Родители американской модели и актрисы Кайи Гербер – Синди Кроуфорд и Рэнд Гербер опасаются, что их дочь впустую тратит лучшие годы своей жизни на актера Остина Батлера, так как спустя три года отношений он так и не сделал ей предложение, передает Daily Mail.

По данным СМИ, недавно между родителями девушки и Батлером состоялся разговор на данную тему. Отмечается, что Кроуфорд и Гербер "любят Остина и считают его семьей". Однако актер так и не показал никаких признаков того, что настроен сделать их дочери предложение.

"Они ни на минуту не думают, что он не серьезно относится к ней, но ему 33 года, и не пора ли ему подумать о том, чтобы успокоиться?" – рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что актриса Анджелина Джоли вступила в отношения сразу с двумя мужчинами после развода с актером Брэдом Питтом. Возлюбленными Джоли стали композитор Джастин Левин и рэпер Акалу. По информации издания, с последним актрису объединяет любовь к путешествиям и неплохие отношения с детьми артистки.

