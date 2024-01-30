Пятеро участников "Би-2" находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке

Фото: ТАСС/IMAGO/Konstantin Sednev (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

Таиландские власти заявили, что в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке находятся пять граждан РФ из числа участников группы "Би-2" (солист группы Егор Бортник признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства в Таиланде.

"Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда", – говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, власти страны задержали артистов за нарушение трудового кодекса. Среди них – барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. В центр временного содержания их направили 29 января.

Члены группы "Би-2" были задержаны в Таиланде после концерта на курортном острове Пхукет. Причиной стало проведение мероприятия без разрешения на работу.

После этого сами артисты рассказали, что концерты проводились официально. Музыканты заявили, что поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

В свою очередь, председатель "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов потребовал возбудить уголовное дело на участников "Би-2" за поддержку украинской стороны. Соответствующую просьбу он уже направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру.