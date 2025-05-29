Певец Григорий Лепс: надеюсь, что еще нескоро закончу карьеру

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

62-летний советский и российский эстрадный певец Григорий Лепс заявил, что не планирует в ближайшее время завершать свою карьеру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артиста в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Исполнитель разместил на своей странице в соцсети отрывок из программы "Честное слово", в рамках которой поговорил с телеведущим Юрием Николаевым про аншлаг на выступлении в концертном зале "Россия" в 2001 году. Тогда ему было 39 лет. В этом возрасте, по словам Лепса, многие артисты или заканчивают карьеру, или находились на пике.

"Я начинал работать на больших площадках, когда мне было уже 39–40 лет. <...> Да, я поздно начал. Но очень надеюсь, что нескоро закончу", – отметил певец.

В свою очередь, многие пользователи соцсети поддержали Лепса в комментариях под его публикацией и поблагодарили за творчество. Некоторые считают, что артист будет "в моде" всегда.

"Никогда не поздно начать. Григорий Викторович, пока вы поете для нас, мы будем вас слушать и ходить на ваши концерты", – добавили пользователи.

Ранее Лепс рассказывал, что хотел бы перенять у исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) кусочек молодости. Однако он признавал, что биологическое часы невозможно обмануть, поэтому ему вряд ли удастся это сделать. При этом певец не захотел перенимать стиль одежды Shaman, так как ему привычно носить то, в чем ходит его коллега.

