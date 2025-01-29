Супруг блогера Лены Миро впервые высказался о ее смерти

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Лена Миро (Елена Мироненко)

Супруг блогера Лены Миро (настоящее имя – Елена Мироненко. – Прим. ред.) Ричард Прайд, за которого девушка вышла замуж в 2017 году, впервые высказался о ее смерти. Он публично признался ей в любви и сказал, что отдал бы свою жизнь ради ее спасения, сообщает Super.ru.

"Ты незаменима. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я встречал. Как же мне повезло, что ты моя любимая жена и напарник. Мой второй пилот", – говорится в публикации.

Дату смерти Прайд указал 20 апреля 2024 года.

Информация о смерти блогера впервые появилась весной прошлого года. СМИ писали, что Миро якобы попала в аварию в США, после чего попала в кому и скончалась.

Подтвердилась информация 27 января 2025 года. В Сети был опубликован документ, согласно которому ФНС ликвидировала 20 апреля 2024 года ИП Миро по причине смерти индивидуального предпринимателя.