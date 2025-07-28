Ляйсан Утяшева расплакалась, вспомнив тяжелое детство с отцом-алкоголиком

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не смогла сдержать слез, когда вспомнила о своем тяжелом детстве с отцом-алкоголиком. О том, как родитель относился к ней, спортсменка рассказала в интервью Лауре Джугелии, которое вышло на YouTube-канале FAMETIME TV. Об этом сообщает "Радио 1".

По воспоминаниям Утяшевой, до 10 лет она росла в любви и заботе родителей. Ее отец Альберт, работавший учителем истории, часто приглашал домой учеников, чтобы они занимались или играли в шахматы. Но все изменилось, когда он ушел из школы и занялся бизнесом.

"Это был не папа, а зеленый змей. Алкоголь – зло, особенно если ты отец", – отметила гимнастка.

Жена комика Павла Воли призналась, что до сих пор находится на терапии, пытаясь справиться с детскими травмами, включая комплекс отличницы, который возник из-за стремления заслужить любовь отца. Ляйсан раскрыла, что умоляла его перестать ругаться и полюбить ее.

"Папа, полюби меня. Смотри, я все сделала. Зачем ты ругаешься?" – говорила она.

Однако, несмотря на все пережитые трудности, спортсменка заверила, что искренне любит отца и сожалеет о резких словах, которые когда-то ему сказала. Утяшева уточнила, что только муж видел ее в таком уязвимом состоянии.

"Мне уже 40, но хочется обнулиться и пойти с чистого листа", – резюмировала телеведущая.

Ранее Утяшева раскрыла свой список запрещенных продуктов. По ее словам, к еде она относится как к лекарству и старается прислушиваться к сигналам организма.

Утяшева придерживается двухразового питания: плотно завтракает и обедает супом, салатом и горячим. Последний прием пищи у нее не позже 19:00, чтобы избежать отеков. Иногда она ложится спать голодной.