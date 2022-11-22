Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Волей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В браке у телеведущей Ляйсан Утяшевой и резидента Comedy Club Павла Воли нет проблем. Об этом ведущая рассказала в своем телеграм-канале.

"Читайте по губам: у нас все хорошо", – сказала Утяшева.

Она добавила, что в Сети часто появляется информация о ее расставании с мужем. По ее словам, если кто-то хочет видеть плохое во всем, то он не сможет поверить в счастье и любовь других людей.

"Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону он тоже работает", – добавила Утяшева.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов вернулся в Comedy Club. Он снова стал ведущим программы на телеканале ТНТ. Сам Харламов признался, что возвращается на привычное место хорошо отдохнувшим. Он также отметил, чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять.



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