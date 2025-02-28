Variety: семья актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия

Фото: кадр из сериала "Сплетница"; режиссер – Марк Пизнарский, Норман Бакли, Патрик Р. Норрис; производство – Warner Bros

Семья американской актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия, поэтому причина смерти звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи – истребительница вампиров" останется неизвестной. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, родственники вправе сделать это при отсутствии доказательств насильственной смерти или по религиозным соображениям.

О смерти актрисы стало известно 26 февраля. Ей было 39 лет. По данным СМИ, тело Трахтенберг нашла ее мать в элитном жилом комплексе на Манхэттене. При этом ранее женщине провели операцию по пересадке печени.

По версии журналистов, Трахтенберг могла умереть из-за того, что ее организм отторг пересаженную печень. Однако смерть артистки не выглядела подозрительной, она скончалась по естественным причинам, добавили СМИ.

