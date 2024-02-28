Директор Ангелины Вовк опровергла слухи о ее госпитализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор народной артистки России Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла слухи о ее госпитализации, сообщает телеканал "360".

По ее словам, артистка находится на даче и чувствует себя прекрасно.

Торгало рассказала, что 81-летняя телеведущая регулярно обращается в поликлинику для обследований, однако информация о ее госпитализации с заболеванием бронхов не соответствует действительности.

25 февраля стало известно о госпитализации российского музыканта и композитора Бари Алибасова, это подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов. В этот же день сын Алибасова рассказал, что продюсер находится в больнице.

За день до этого жена артиста Елена сообщила, что ее супруг поехал в больницу из-за повышенного давления. Она уточнила, что музыкант уверял ее в своем хорошем состоянии.