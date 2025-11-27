Певец Митя Фомин заявил, что ограничивает себя в питании

Фото: Legion-Media.com/Tarakanov Vadim

Российский певец и телеведущий Митя Фомин (полное имя – Дмитрий Фомин. – Прим. ред.) ограничивает себя в питании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В частности, артист старается не употреблять продукты с высоким содержанием углеводов – сладкую картошку, лапшу, рис, хлеб и пакетированные соки. Он призвал тех, кто пытается похудеть, убирать из рациона эту еду.

При этом певец рассказал, что до 40 лет у него не было проблем с фигурой, поэтому он не придерживается конкретных рамок в питании. Хотя Фомин считает, что лучше было бы, если бы он соблюдал диету.

"Я человек, который очень любит вкусно поесть. Кто это не любит, скажите, пожалуйста? Любой живой человек, особенно мужчина", – добавил исполнитель.

Он также подчеркнул, что пока не сделал ни одной пластической операции. Однако он не исключил, что прибегнет к этому в будущем.

"Есть время, когда я выгляжу лучше, есть время, когда выгляжу хуже. Это зависит от Меркурия в Стрельце, выпил ли я вчера на вечеринке, прилетел ли я с Мальдив и так далее", – заключил Фомин.

Ранее певец заявил, что задумался об отцовстве после работы в проекте "Выживалити. Наследники". При этом Фомин признался, что ему сложно представить себя отцом. Музыкант не исключил, что станет родителем в будущем, однако в данный момент он предпочел бы занять свое сердце "хотя бы собакой".

