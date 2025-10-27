Певица Instasamka заявила о скорой смене творческого псевдонима

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Поп-певица Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) заявила о скорой смене псевдонима. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью артистки, которое она дала журналистке Ксении Собчак.

Исполнительница рассказала, что устала от образа, к которому привыкли ее фанаты. Именно поэтому певица хочет начать все с чистого листа.

"Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это", – подчеркнула Зотеева.

По словам артистки, через 10 лет псевдонима Instasamka уже не будет. Она отметила, что никнейм останется лишь в памяти ее поклонников.

"Мы с ней (с Instasamka. – Прим. ред.) сделали все, что могли", – добавила певица.

Instasamka заявила, что первым словом в ее новом творческом псевдониме будет Money. Однако перед сменой никнейма исполнительница собирается презентовать новый альбом, в котором будут коллаборации с российскими и иностранными артистами.

Ранее американская певица Бритни Спирс поменяла свое имя на Зайлу Марию Риверу Ред в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Артистка не стала детально объяснять причины такого решения. Однако, по ее словам, из-за смены имени у нее возникли проблемы с пониманием своего родного языка.

