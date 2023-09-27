Виктория Боня высмеяла информацию о проверке ее в МВД на мошенничество

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/victoriabonya

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем телеграм-канале высмеяла информацию, что МВД РФ проверяет ее на мошенничество. Она назвала подобные инфоповоды "бредом для дураков" и "очередной уткой", сообщает "Газета.ру".

Информация о том, что она не возвращает деньги за выход из своего платного блога, ложная, считает Боня.

"Я утром спросила в этом чате, хочет ли кто-то выйти, и 7 человек написали "да". Мы вернули им деньги, а остальные люди остались и с удовольствием читают мой канал!" – написала телеведущая в своем блоге.

Также она напомнила, что находится в медиаиндустрии уже 16 лет и знает, какая ответственность наступит за мошенничество.

Ранее телеграм-каналы опубликовали новость, что МВД РФ начало проверку Виктории Бони на предмет мошенничества. Как сообщило издание, на блогера написал жалобу ее подписчик. Он вступил в ее платный телеграм-канал, чтобы посмотреть изменения во внешности после операции. Но, несмотря на обещания, звезда так и не выложила фото. Если МВД подтвердит факт мошенничества, Боне грозит до двух лет лишения свободы.