Бывшая жена Федора Бондарчука подала на продюсера в суд

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Бывшая жена продюсера Федора Бондарчука Светлана направила иск в суд о внесении изменений в соглашение о разделе имущества, нажитого во время брака. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В суде приняли к производству заявление экс-супруги Бондарчука. Других деталей больше не привели.

Бывшая супруга Бондарчука Светлана Рудская подавала иск о разделе совместно нажитого имущества еще в сентябре 2023 года. Однако его не рассмотрели по существу из-за процессуальных недочетов.

Супруги развелись в 2016 году. У них есть сын Сергей и дочь Варвара.



"Актуальный репортаж": Светлана Бондарчук подала в суд на раздел имущества



