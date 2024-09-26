ERTNews: греческая певица Маринелла госпитализирована после инсульта

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Marinella

Известная греческая певица Маринелла госпитализирована в критическом состоянии после инсульта, который у нее произошел во время выступления в театре Иродион. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERTNews.

"Перед выходом на сцену Маринелла испытала сильную головную боль, о чем она рассказала своим коллегам, она начала терять сознание во время исполнения третьей песни", – говорится в сообщении.

По данным медицинского бюллетеня больницы, артистку перевели в отделение интенсивной терапии. Как уточнили лечащие врачи, новый бюллетень появится в случае изменений в состоянии здоровья певицы.

28 августа СМИ писали, что британскому певцу Элтону Джону потребовалась госпитализация в связи с падением в собственном доме на Лазурном берегу. Отмечалось, что инцидент произошел в Ницце. Артист упал в результате несчастного случая и получил легкие травмы.

Позже артист сообщил, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Он рассказал, что идет на поправку, однако это очень медленный процесс, и для того, чтобы зрение вернулось к пораженному глазу, потребуется некоторое время.

