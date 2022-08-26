Прах актеров сериала "Звездный путь" отправят в космос

Фото: кадр из сериала "Звездный путь"; режиссеры – Марк Дэниелс, Джозеф Пивни, Винсент МакЭвити; производство – Desilu Productions Inc., Norway Corporation, Paramount Television

Прах актеров американской кинокартины "Звездный путь" Нишель Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет отправят в космос. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что отправка праха снявшихся в этом сериале актеров в космос является частью специальной миссии Enteprise. Такие полеты реализует компания Celestis из Хьюстона.

Первый этап миссии начинается с запуска ракеты Vulcan, который произойдет не раньше декабря этого года. При этом также в космос отправят прах создателя ленты Джина Родденберри и специалиста по визуальным эффектам Дугласа Трамбалла. Пока о точной дате запуска не сообщается.

Ранее стало известно, что прах актера Джеймса Духана, исполнившего роль Монтгомери Скотта в сериале "Стартрек", был тайно перевезен на Международную космическую станцию в 2008 году. По словам родственников Духана, часть праха 12 лет назад контрабандой привез на МКС бизнесмен Ричард Гэрриотт.

Отмечалось, что Духан мечтал побывать в космосе. После его смерти в 2005 году родственники обращались с запросом о доставке его праха на МКС, но их просьбу отклонили.