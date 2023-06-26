На Анастасию Заворотнюк судебные приставы завели дело из-за долгов

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На актрису Анастасию Заворотнюк судебные приставы завели дело из-за долгов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что Федеральная налоговая служба включила актрису в черный список из-за долга в размере 170 тысяч рублей. Данную сумму передали на взыскание приставами.

В СМИ напомнили, что о проблемах с финансами у Заворотнюк стало известно в начале 2023 года. В феврале суд решил взыскать с матери актрисы Валентины Борисовны долг за ЖКУ на сумму 127 тысяч рублей. Также приставы наложили арест на принадлежащий ей автомобиль Porsche, который актриса купила и оформила на мать в 2014 году.

Там же уточнили, что ее матери принадлежит квартира в столичном районе Раменки. Однако последние годы мать Заворотнюк проживает со своей дочерью в загородном поселке Крекшино. За квартиру в Раменках с актрисы не в первый раз взыскивают в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что из-за долга по коммуналке судебные приставы разыскивают певицу и блогера Ольгу Бузову. Отмечалось, что артистка не оплачивает жилищно-коммунальные услуги в квартире, которая находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

У Бузовой это был уже второй случай неуплаты платежек за ЖКУ в питерской квартире. В прошлый раз телеведущая задолжала 10 тысяч рублей.

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