СК просят возбудить уголовное дело в отношении Слепакова из-за дискредитации им ВС РФ

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Фонд защиты национального исторического наследия обратился с просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину провести доследственную проверку в отношении продюсера Семена Слепакова из-за дискредитации им ВС РФ. Об этом заявил директор фонда Александр Карабанов.

"Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")", – приводит его слова ТАСС.

Ранее уехавший в Израиль актер представил новую сатирическую песню, посвященную спецоперации России. Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему трехлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев. Старший брат погиб в ходе специальной военной операции, а среднего мать считает предателем, поскольку тот стал IT-специалистом в Европе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением лишить Слепакова российского гражданства.

По словам депутата, очевидно, что Слепаков сделал себе имя в России, а также зарабатывал деньги на российском телевидении и корпоративах внутри страны. Однако теперь "поливает грязью" родину из-за границы.

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