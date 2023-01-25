Юрист рассказала, могут ли Слепакова лишить гражданства за песню про СВО

Российский комик и музыкант Семен Слепаков написал сатирическую песню, имитирующую колыбельную, в которой обратился к теме СВО. Композицию раскритиковали в Госдуме, предложив лишить артиста гражданства и признать его иноагентом. Рассказываем подробности и выясняем, что может грозить Слепакову.



Недетская колыбельная

Эмигрировавший в Израиль российский комик и музыкант Семен Слепаков опубликовал в своих соцсетях новую сатирическую композицию. В ней он затрагивает тему специальной военной операции (СВО) на Украине. Песня представляет собой колыбельную, которую мать поет трехлетнему сыну.

Женщина рассказывает мальчику, что его старший брат отправился по контракту участвовать в СВО, где погиб. Она называет его героем, который "родину не продал за латте и чизкейк". Между тем средний сын стал IT-специалистом в Европе, и мать считает его предателем. На песню комика отреагировали в нижней палате парламента. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить его гражданства РФ и признать иноагентом.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону. Я бы предложил лишить его гражданства Российской Федерации. Также буду добиваться, чтобы его признали иноагентом!

Хамзаев добавил, что артист прославился в РФ и зарабатывал деньги, выступая на отечественном телевидении и корпоративах. Но сейчас, находясь за рубежом, "поливает грязью" Россию.

"У Слепакова большая аудитория в социальных сетях. И он пытается воздействовать на нее такими "агрессивно-пацифистскими" песнями, старается разобщить людей", – считает парламентарий.

В свою очередь, член Совета Федерации Константин Долгов предложил запретить музыканту концертную деятельность на родине, включая корпоративы, сообщает Life.ru. "Эти горе-артисты должны быть отрезаны от любых источников финансирования и поступления средств из российской юрисдикции. Для них самое главное – это деньги. Вот этих денег надо лишить", – подчеркнул сенатор.





Константин Долгов член Совета Федерации Я считаю, что нужно отменить все его выступления, вообще все. Чтобы не только по федеральной линии, но и по частной он не смог заработать ни копейки.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что решать все инциденты с артистами, в том числе и со Слепаковым, нужно в рамках закона.

"Как раз об этом говорила вчера Ямпольская (Елена Ямпольская – председатель комитета Госдумы по культуре), что нужно очень спокойно и в рамках закона рассматривать подобные ситуации, поэтому эмоциональные заявления коллег понятны, мы все переживаем за происходящее, и эмоции могут перехлестывать", – указал депутат.

По его словам, Ямпольская предложила "немножко сбавить обороты в плане эмоций" и решать вопросы на основании существующих законов.

Стоит отметить, что вызвавшую критику песню Слепаков опубликовал в Сети накануне своего мирового турне. Судя по афише, оно стартует 25 января на Бали и завершится в Женеве 3 апреля. Российские города в анонсе не значатся.



Потенциальный иноагент?

Юрист Елена Пономарева прокомментировала Москве 24 ситуацию со Слепаковым. По ее словам, лишить артиста гражданства за песню невозможно.





Елена Пономарева юрист Песня Слепакова оставляет неприятное ощущение после прослушивания. Лично я не заметила в ней сатиры, я увидела сарказм. Но по закону нет оснований для лишения его за это гражданства.

Вместе с тем комик действительно может попасть в реестр иностранных агентов, считает юрист. "Для этого необходимо доказать, что он находится под иностранным влиянием, что он получает деньги или организационную помощь из иностранных источников. Потенциально под эти критерии может подпадать помощь в организации его международного турне", – рассуждает эксперт.

Если артиста включат в реестр иноагентов, на него будет наложен ряд ограничений.





Елена Пономарева юрист Полагаю, что для Слепакова может быть болезненным запрет на получение господдержки на творческую деятельность, а именно гранты и субсидии. Также в статусе иноагента он не сможет быть организатором публичных мероприятий в России, тех же самых концертов.

Еще одно потенциально важное ограничение – запрет на участие в закупках и тендерах, что актуально для организаторов концертов, подчеркнула юрист.

В то же время при желании артист в статусе иноагента вполне легально сможет вернуться в Россию, заключила она.

