Певица Адель заплакала во время финального шоу в Caesars Palace

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Британская певица Адель заплакала во время завершающего шоу в Caesars Palace в США. Поддержать исполнительницу пришли ее возлюбленный Рич Пол и сын Анджело, сообщает Peopletalk.

16-кратная обладательница премии "Грэмми" попрощалась с поклонниками серией концертов "Выходные с Адель". В ходе своего последнего выступления она откровенно поговорила со своей аудиторией и рассказала, что ее ждет дальше.

По словам Адель, у нее нет никаких планов на то, чем она станет заниматься. Однако она выразила уверенность, что обязательно вернется на сцену.

"Единственное, что у меня хорошо получается, это пение. Просто я не знаю, когда буду в следующий раз выступать снова", – в слезах сказала певица.

Кроме того, Адель обратилась к Ричу Полу и Анджело, поблагодарив их за то, что они были с ней рядом в самые трудные моменты жизни.

Ранее певица сообщила, что частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции. Как писали СМИ, Адель заразилась во время своего 10-дневного пребывания в Мюнхене в августе.

Также она объявила о перерыве в карьере на долгий период. Исполнительница отметила, что никогда больше не будет выступать и работать в том графике, который был у нее ранее.