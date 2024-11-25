25 ноября, 22:25Шоу-бизнес
Певица Адель заплакала во время финального шоу в Caesars Palace
Фото: Getty Images for AD/Denise Truscello
Британская певица Адель заплакала во время завершающего шоу в Caesars Palace в США. Поддержать исполнительницу пришли ее возлюбленный Рич Пол и сын Анджело, сообщает Peopletalk.
16-кратная обладательница премии "Грэмми" попрощалась с поклонниками серией концертов "Выходные с Адель". В ходе своего последнего выступления она откровенно поговорила со своей аудиторией и рассказала, что ее ждет дальше.
По словам Адель, у нее нет никаких планов на то, чем она станет заниматься. Однако она выразила уверенность, что обязательно вернется на сцену.
"Единственное, что у меня хорошо получается, это пение. Просто я не знаю, когда буду в следующий раз выступать снова", – в слезах сказала певица.
Кроме того, Адель обратилась к Ричу Полу и Анджело, поблагодарив их за то, что они были с ней рядом в самые трудные моменты жизни.
Ранее певица сообщила, что частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции. Как писали СМИ, Адель заразилась во время своего 10-дневного пребывания в Мюнхене в августе.
Также она объявила о перерыве в карьере на долгий период. Исполнительница отметила, что никогда больше не будет выступать и работать в том графике, который был у нее ранее.
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